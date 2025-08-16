La transformación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) avanza con paso firme. El rector, Dr. Dante Calderón Huamaní, junto al decano de la facultad, Msc. Freddy Franco Alvarado, realizaron una visita técnica para constatar el avance de las obras, acompañados por docentes y estudiantes.

Calidad académica

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron los nuevos espacios donde funcionarán aulas inteligentes y laboratorios de última generación, diseñados para fortalecer la formación académica y fomentar la investigación.

El rector Calderón destacó que el proyecto contempla una inversión superior a los 52 millones de soles, incluyendo una adenda destinada exclusivamente a equipamiento de alta tecnología para laboratorios especializados en hidráulica, suelos, infraestructura y topografía.

“Nuestra meta es que esta facultad se convierta en una de las mejores del país entre las universidades públicas. La Ingeniería Civil es clave para el desarrollo de los pueblos. Con esta infraestructura y tecnología, estamos apostando por un futuro de excelencia académica y formación científica”, señaló el rector.

Hasta la fecha, ya se han concluido estructuras clave como aulas, laboratorios, oficinas administrativas y espacios comunes. Cada área ha sido diseñada para ofrecer un entorno moderno, seguro y funcional, centrado en la formación integral del estudiante y en el impulso a la investigación.

Además, se anunció que la facultad contará con uno de los laboratorios de hidráulica más avanzados del país, lo que permitirá mejorar los procesos académicos y desarrollar prácticas altamente especializadas.

Como parte del fortalecimiento académico, también se proyecta la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que permitirá a estudiantes de las facultades de Ingeniería Civil y Mecánica continuar los últimos años de sus estudios en Lima, así como acceder a laboratorios y talleres especializados.

