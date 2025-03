Con lágrimas en los ojos y el cariño de quienes lo conocieron, familiares y amigos le dieron el último adiós a Marco Correa Arangoitia en el Palacio Municipal de Ica. La ciudad también rindió homenaje al querido periodista, izando la bandera a media asta en la Plaza de Armas.

Destacado profesional

Un hombre que a los 57 años partió a la eternidad y dejó una huella profunda en la comunidad, y su legado siempre será recordado. En la parroquia Santo Domingo de Guzmán, se realizó una misa de cuerpo presente. Posteriormente el cortejo fúnebre fue trasladado al Municipio de Ica.

“En la vida personal y en la vida profesional, su espíritu humanista por un lado y su espíritu inconforme, ganas de mejorar para poder servir, capaz de renunciar a todo para empezar de nuevo, salir y no regresar hasta lograr su objetivo. Fue pleno porque era una persona que estaba preocupada con lo que pasaba no solo con su vida sino también a su alrededor, lo que pasaba en la ciudad, el país. No estaba tranquilo sino ayudaba, además tenía una actitud de la sensibilidad por los demás, por quien está a mi lado.”, indicó Ramiro Vargas Córdova, cuñado de Marco Correa.

“Nuestro amigo Marco Correa, quien prestó labores en la Municipalidad de Ica con todo el profesionalismo que siempre lo ha destacado, está solamente golpea a su familia, al gremio periodístico sino a toda la comunidad de Ica que lo recuerda por la labor que él ha desarrollado desde muy joven, en el aspecto periodístico de la locución”, añadió el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes.

“Mi hermano vivió para la gestión pública, para el servicio de esta tierra que lo vio nacer y que hoy también lo abraza, lo envuelve para que ese espíritu siga volando, siga diciendo que Ica es un bonito lugar para todos. Muchas gracias por compartir el espacio y hacer que la vida de Marco valió la pena en todo sentido”, dijo su hermana Patricia Corra.

Asimismo, recibió un homenaje en el bicentenario colegio “San Lis Gonzaga” y la despedida final a Marco Correa Arangoitia, fue en el Parque del Recuerdo (Subtanjalla), en medio del dolor de sus familiares y amigos.

Marco Correa fue una figura fundamental en el ámbito de la comunicación, destacando como locutor, periodista y maestro de ceremonias. Además, tuvo una destacada trayectoria en diversas entidades, contribuyendo al área de imagen institucional.

VIDEO RECOMENDADO