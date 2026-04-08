En el sector de 29 de Junio, ubicado en la zona de Horno Viejo, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, un grupo de vecinos está exigiendo la pronta conexión de energía eléctrica a sus hogares. Decenas de familias de esta humilde comunidad, que se han visto afectadas por la falta de suministro eléctrico, se movilizaron hasta la empresa ElectroDunas con pancartas en mano para hacer escuchar sus demandas.

Pedido a empresa

Los vecinos de Horno Viejo señalan que la falta de electricidad les ha generado múltiples dificultades, especialmente para los más jóvenes, quienes necesitan la luz para poder estudiar. Además, durante la noche, las familias se ven obligadas a utilizar velas para iluminar sus hogares, lo que representa un serio riesgo de incendio, como advirtieron varios vecinos.

Una vecina compartió su preocupación: “El mismo ingeniero fue a la zona y nos dijo que no había ningún obstáculo para que nos conectaran la electricidad. Nos indicó que siguiéramos con los trámites, pero ahora solo nos dicen que hay observaciones, aunque no nos especifican qué tipo de observaciones son”, indicó, visiblemente frustrada.

Las familias de Horno Viejo esperan que su voz sea escuchada, permitiéndoles acceder a un servicio básico tan necesario para la vida cotidiana.

VIDEO RECOMENDADO