Con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo formal, se llevó a cabo una feria laboral en el distrito de Santiago, donde se ofertaron más de 1,700 puestos de trabajo. La iniciativa fue organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santiago.

Contacto directo

La actividad reunió a empresas de diversos sectores económicos, las cuales presentaron opciones laborales dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación. La feria buscó facilitar el contacto directo entre empleadores y postulantes, promoviendo así una inserción más ágil en el mercado laboral.

El evento comenzó con una ceremonia conmemorativa que incluyó el izamiento del Pabellón Nacional a media asta, en memoria de las víctimas del terremoto del 15 de agosto de 2007, al cumplirse 18 años del desastre natural que afectó a varias regiones del país.

Entre los asistentes estuvieron el director regional de Trabajo, Alonso Sotelo Jiménez; el alcalde de Santiago, Ismael Carpio Solis; y la directora de Promoción del Empleo y Formación Profesional, Tania González Angulo, junto a regidores y funcionarios locales.

