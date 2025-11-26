La feria “Sabores y Saberes de Mujeres que Emprenden sin Violencia” congregó a decenas de emprendedoras de la región Ica, quienes mostraron sus productos y proyectos en un espacio orientado a visibilizar el trabajo independiente de mujeres y, al mismo tiempo, reforzar la prevención de la violencia de género.

Espacio de reflexión

El evento fue organizado con el apoyo del Gobierno Regional de Ica y la Instancia Regional de Concertación, y contó con la participación de diversas entidades que instalaron módulos informativos, entre ellas la Defensoría del Pueblo, el programa Warmi Ñan y la organización VENE ICA.

Durante la jornada, especialistas del Centro de Emergencia Mujer explicaron al público cómo se activa el protocolo de atención cuando una mujer denuncia un episodio de violencia, y qué recursos están disponibles en la región para su protección y acompañamiento.

Asimismo, estudiantes de la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres presentaron una puesta en escena alusiva al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de sensibilizar a los asistentes sobre las distintas formas de agresión que persisten en el entorno familiar y comunitario.

La feria reunió propuestas gastronómicas, textiles, artesanales y de pequeños negocios liderados por mujeres, quienes resaltaron la importancia de contar con espacios que impulsen su autonomía económica y promuevan entornos libres de violencia.

