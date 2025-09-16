El CAP II La Tinguiña de EsSalud y la Institución Educativa José María Arguedas de Parcona firmaron una alianza estratégica en el marco del programa “Prevenir”, con el objetivo de combatir las enfermedades metabólicas y oncológicas mediante chequeos preventivos dirigidos a los trabajadores de la institución educativa.

Detección temprana

Este convenio busca facilitar el acceso a servicios de salud para el personal docente y administrativo, quienes muchas veces enfrentan dificultades para asistir a citas médicas debido a sus horarios laborales.

El programa se enfoca en la detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial y síndrome metabólico, así como en el despistaje de cáncer de mama, próstata y cuello uterino. La firma del acuerdo estuvo a cargo del Lic. Juan Hernández Chacaliaza, director de la IE José María Arguedas, y el Dr. Jesús Gallegos Ormeño, director del CAP II La Tinguiña.

Asimismo, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que “Prevenir” está diseñado para superar las barreras de tiempo que enfrentan los trabajadores, garantizando que puedan acceder a chequeos preventivos completos sin afectar sus actividades laborales.

