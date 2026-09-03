En una acción conjunta destinada a proteger y promover la salud de sus trabajadores, la Municipalidad Distrital de La Tinguiña y el CAP II La Tinguiña de (EsSalud) firmaron un importante convenio que facilitará el acceso directo a los servicios de salud preventiva a través de la implementación del Programa “PREVENIR”.

Prevención en salud

La iniciativa busca detectar de manera oportuna, en los asegurados de la municipalidad, enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y síndrome metabólico; así como diferentes tipos de cáncer, entre ellos de mama, próstata y cuello uterino.

Este diagnóstico preventivo será posible al recibir la atención médica directa en las instalaciones de la entidad; espacios a donde se desplazarán los equipos de profesionales de EsSalud junto al equipamiento médico.

Esta alianza fue firmada por el Alcalde Lic. Juan Vargas Valle y el Dr. Jesús Gallegos Ormeño, Director del CAP II La Tinguiña. El convenio permitirá brindar atención médica a más de 100 trabajadores municipales.

El Gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, señaló que esta alianza representa un compromiso de la entidad con la salud de sus trabajadores, y con el respaldo de EsSalud Ica, por un acceso directo y eficaz a los servicios preventivos, promoviendo un entorno de trabajo más saludable y seguro para todos.

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