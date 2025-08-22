en condición irregular fueron detectadas durante un operativo inopinado realizado por la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Ica en los mercados mayoristas La intervención tuvo como objetivo prevenir la alteración de pesos y medidas, delito tipificado en el artículo 234 del Código Penal.

Sin el peso exacto

El operativo estuvo liderado por el fiscal Julio César Salas Cruces, y contó con el apoyo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica.

Durante la jornada, se inspeccionaron los puestos de venta para verificar el estado y nivelación de las balanzas utilizadas en las transacciones. En tres casos, se encontraron balanzas desniveladas que podrían haber afectado directamente a los consumidores, en especial a amas de casa y pequeños compradores.

Ante estos hallazgos, el Ministerio Público exhortó a los comerciantes a mantener sus equipos en buen estado y a someterlos a revisiones técnicas periódicas, a fin de garantizar una competencia justa y proteger los derechos del consumidor.

