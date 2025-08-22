Tres balanzas en condición irregular fueron detectadas durante un operativo inopinado realizado por la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Ica en los mercados mayoristas de Santo Domingo y Arenales. La intervención tuvo como objetivo prevenir la alteración de pesos y medidas, delito tipificado en el artículo 234 del Código Penal.

Sin el peso exacto

El operativo estuvo liderado por el fiscal Julio César Salas Cruces, y contó con el apoyo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica.

Durante la jornada, se inspeccionaron los puestos de venta para verificar el estado y nivelación de las balanzas utilizadas en las transacciones. En tres casos, se encontraron balanzas desniveladas que podrían haber afectado directamente a los consumidores, en especial a amas de casa y pequeños compradores.

Ante estos hallazgos, el Ministerio Público exhortó a los comerciantes a mantener sus equipos en buen estado y a someterlos a revisiones técnicas periódicas, a fin de garantizar una competencia justa y proteger los derechos del consumidor.

