La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, consiguió una sentencia de 20 años de cárcel efectiva contra Pedro Domingo Zevallos Torres, hallado culpable del delito contra la libertad sexual – violación sexual en agravio de un niño de 10 años.

Verdad y justicia

La fiscal superior Gladys Rosario Villafaña Ascencio, a cargo del caso, sustentó de manera contundente la acusación presentada por la Fiscalía, demostrando con pruebas determinantes la responsabilidad penal del procesado. Su exposición permitió que el tribunal emitiera una sentencia condenatoria ejemplar en defensa de los derechos de las menores víctimas de violencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se remontan al año 1999, cuando el agraviado, un niño de 10 años en ese entonces, se encontraba jugando y bañándose junto a sus amigos en la acequia de La Achirana. En ese momento, el sentenciado se acercó al menor, lo engañó y lo llevó a un lugar apartado, donde desató sus bajos instintos. Días después, repitió el delito y amenazó al niño de muerte para evitar que lo denunciara.

El proceso judicial se desarrolló bajo las reglas del antiguo Código de Procedimientos Penales y la tipificación vigente al momento de la comisión del delito (artículo 173.3 del Código Penal). A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía logró mantener viva la causa y demostrar la culpabilidad del acusado mediante la presentación de pruebas y testimonios.

La condena impuesta establece que Zevallos Torres permanecerá recluido hasta el 8 de julio de 2045. Asimismo, el tribunal ordenó el pago de S/ 10,000.00 por concepto de reparación civil a favor del agraviado, como compensación por el daño físico y psicológico ocasionado.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ica reiteró que continuará trabajando con firmeza en la persecución penal de quienes atenten contra la integridad de los menores. Asimismo, invocó a la ciudadanía a denunciar estos casos, garantizando acompañamiento psicológico y legal para las víctimas durante todo el proceso judicial.

VIDEO RECOMENDADO