La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica viene fortaleciendo la transparencia en el proceso de emisión de licencias de conducir, tras la reciente supervisión técnica realizada por funcionarios de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

Atención al postulante

Durante la visita, se verificó el funcionamiento de los sistemas empleados en la evaluación de conocimientos, considerada una de las etapas más sensibles del procedimiento. De acuerdo con los supervisores, la DRTC Ica viene cumpliendo con los protocolos exigidos para garantizar un proceso seguro.

Entre las principales acciones adoptadas por la DRTC Ica en los últimos meses destacan: Charlas de sensibilización dirigidas a postulantes, orientadas a reforzar el cumplimiento del procedimiento legal y evitar el uso de tramitadores. Reuniones técnicas internas para mejorar la eficiencia institucional y la atención al ciudadano. Reducción del tiempo de entrega de licencias físicas, que ahora se realiza en un plazo máximo de 24 horas tras la aprobación del examen.

Asimismo, las supervisiones inopinadas al centro evaluador de licencias, realizadas por la SUTRAN y difundidas públicamente. Clausura de escuelas de conductores que operaban de forma irregular en la región.

VIDEO RECOMENDADO