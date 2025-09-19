La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica informó que los exámenes de conocimiento programados, se llevaron a cabo con total normalidad, luego de haber superado los inconvenientes técnicos que se presentaron inicialmente.

Sin irregularidades

Según la entidad, todo el proceso se desarrolló de manera transparente, asegurando que todos los postulantes tuvieran las mismas condiciones durante la evaluación, sin privilegios ni irregularidades.

Además, se indicó que aquellos aspirantes que estaban programados para rendir su examen, pero que por motivos justificados no pudieron asistir, tuvieron la opción de presentarse. El proceso forma parte del cronograma regular de evaluación para obtener la licencia de conducir en la región.

