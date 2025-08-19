Decenas de postulantes participaron esta semana en el examen de conocimiento requerido para obtener, revalidar o recategorizar licencias de conducir de Clase A, tanto en la categoría particular como profesional. Las evaluaciones se realizan en la sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, desde las 8:30 de la mañana, en dos turnos diarios.

Reglamento de tránsito

La jornada fue supervisada por la subdirectora de Circulación Vial, economista Gladis Sarmiento, quien garantizó el cumplimiento de los protocolos y la transparencia del proceso.

Se recordó que los ciudadanos pueden practicar el examen de forma virtual, a través del simulacro en línea habilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponible las 24 horas en la página https://sierdgtt.mtc.gob.pe/.

El examen virtual consta de 40 preguntas relacionadas con normativas de tránsito, seguridad vial y obligaciones del conductor. Los postulantes deben responderlas en un promedio de 40 minutos y aprobar con un mínimo de 35 respuestas correctas.

Los temas que abarca la evaluación incluyen: obligaciones del conductor, inspección técnica vehicular, reglamento de vehículos, responsabilidad civil y seguros obligatorios, placa única nacional de rodaje y primeros auxilios en caso de accidentes.

VIDEO RECOMENDADO