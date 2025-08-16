El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a cargo de la Abg. María Aragonés Vente, viene impulsando el uso de tecnología digital para acercar y optimizar los trámites a favor de los ciudadanos.

Base de datos

En este proceso de modernización, la Oficina de Antecedentes de la DRTC Ica, ya inició la entrega de sobres con los expedientes físicos de licencias de conducir para su digitalización. La labor comenzó con 1,500 expedientes diarios del año 2010, y progresivamente se digitalizarán un total de 7 millones de expedientes que abarcan desde el 2010 hasta la fecha.

Esta base de datos digital permitirá contar con un registro integral de todos los trámites realizados, sentando las bases para la digitalización completa del proceso de obtención de la licencia de conducir de clase “A”, así como otros procedimientos.

Con este avance, en el futuro la atención de los trámites será digital generando un ahorro significativo de tiempo y dinero para los ciudadanos, quienes podrán acceder a los servicios desde su hogar o centro de trabajo con solo una conexión a internet.

IcaTec es la primera propuesta digital a nivel nacional impulsada por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, con el objetivo de construir una región más competitiva, moderna y desarrollada.

