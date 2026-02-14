En cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 021-2025, el Gobierno Regional de Ica llevó a cabo una jornada de formalización de acuerdos y la elección del Comité de Vigilancia para el Presupuesto Participativo 2027, con el objetivo de priorizar inversiones estratégicas que contribuyan al desarrollo regional.

Desarrollo sostenible

Durante la sesión, especialistas de las unidades formuladoras de sectores clave, entre ellos Agricultura, Salud, Infraestructura y Transportes, así como del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, presentaron sus informes técnicos. Estas exposiciones permitieron evaluar la factibilidad y viabilidad de las propuestas enviadas por los diversos agentes participantes, garantizando que los proyectos seleccionados cumplan con los criterios necesarios para un desarrollo sostenible y eficiente en la región.

El evento concluyó con la suscripción de compromisos formales entre autoridades regionales y representantes de la sociedad civil, asegurando transparencia en el uso de los recursos públicos. Con la conformación del nuevo Comité de Vigilancia, se establece un mecanismo de control ciudadano que supervisará la ejecución y cumplimiento de los proyectos priorizados, fortaleciendo la participación de la comunidad en la gestión de inversiones estratégicas y promoviendo la rendición de cuentas en la administración regional.

