Con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros durante el feriado largo, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica participa en el Plan Operativo “Viaje Seguro por Fiestas Patrias 2026”, estrategia que ya se desarrolla desde el martes 21 de julio y será hasta el 3 de agosto.

Seguridad vial

Durante estas acciones, se verifica que las empresas y unidades que brindan el servicio de transporte interprovincial cumplan con las condiciones de seguridad y la normativa vigente, contribuyendo a que los ciudadanos puedan viajar de manera segura durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Asimismo, se realizan acciones de control en la carretera Panamericana Sur, para identificar posibles servicios informales y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los pasajeros.

Este trabajo se desarrolla de manera articulada con la SUTRAN, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Municipalidad Provincial de Ica y diversas instituciones comprometidas con la seguridad vial y la protección de los usuarios.

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