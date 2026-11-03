Un encuentro deportivo terminó en violencia el último domingo durante el campeonato de Segunda División de Parcona, donde hinchas de los clubes Defensor Acomayo y Real Santa Rosa protagonizaron un enfrentamiento que generó temor entre los asistentes.

Brutal violencia

Los hinchas se agarraron a puñetazos, patadas y lanzaron piedras y otros objetos contundentes, pese a la presencia de menores de edad y adultos mayores en la tribuna del estadio Héctor Chumpitaz, en el distrito de Tate.

Según una denuncia ciudadana, una piedra impactó en la mano de Pedro Carlos Donayre Mayuri, quien terminó con dicha extremidad hinchada. Sus familiares rechazaron estos actos y señalaron que el incidente pudo tener consecuencias más graves.

Los denunciantes indicaron que no sería el primer episodio de violencia relacionado con la barra de Defensor Acomayo, pues recordaron un antecedente ocurrido en 2024, durante el encuentro frente a Defensor Valle, cuando presuntamente algunos hinchas ingresaron al campo para agredir a los árbitros.

Ante esta situación, exigieron al presidente de la Liga de Parcona, Favio Mosso, que se pronuncie y aplique sanciones tanto a los responsables como al club. “Hoy es una mano, mañana puede ser la cabeza”, advirtieron, al pedir mayores garantías de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos.

Frente al caso, la Liga Distrital de Fútbol de Parcona, emitió un comunicado.

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