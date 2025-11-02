En medio de los excesos registrados durante la noche de Halloween, dos jóvenes fueron hallados inconscientes y sin sus pertenencias en distintos puntos de la provincia de Ica. Ambos casos fueron atendidos por Serenazgo, quienes presumen que las víctimas habrían sido dopadas con alguna sustancia tóxica.

Les robaron todo

El primer hecho ocurrió en el distrito de Los Aquijes, donde los vecinos hallaron a un hombre tendido en la vía, a un costado del local “Maijiky”. El joven, que vestía polo blanco, jean y zapatillas del mismo color, se encontraba tirado sobre la berma de tierra, sin celular ni objetos de valor.

Según testigos, el hombre no respondía a los llamados y mostraba signos de haber perdido el conocimiento, por lo que se presume que fue dopado tras la ingesta de bebidas alcohólicas durante las celebraciones del 31 de octubre.

Un segundo caso fue reportado en la zona de Los Ficus, cerca del local “La Choza de Tarzán”. En ese punto, otro joven fue encontrado totalmente inconsciente y sin pertenencias. Al igual que el primer afectado, no reaccionaba a los intentos de auxilio de los transeúntes.

Los hechos vienen siendo investigados y no se descarta que se trate de víctimas de presuntos “pepeos” ocurridos durante las celebraciones de Halloween.

