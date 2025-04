La Hermandad Femenina del Señor Crucificado de Luren, informó que ya inició con la venta de las palmas bendecidas por Domingo de Ramos. Indicaron que con la colaboración no solo llevas una palma a casa, sino que apoyas a los niños del comedor parroquial, Están ubicados en los exteriores del Santuario Señor de Luren (calle Piura).

Fe y devoción

Hoy 13 de abril es el Domingo de Ramos, que iniciará con la bendición de ramos en todas las misas del templo de Luren, desde las 6:30 de la mañana, 8:00 a.m., 9:30 am, 11: a.m. y el mediodía. También a las 4:30 de la tarde del mismo día habrá bendición de ramos, y a las 5:00 de la tarde será la procesión del Señor del Triunfo por el centro de la ciudad de Ica.

El recorrido procesional del Señor del Triunfo iniciará desde el templo de Luren, luego seguirá por la avenida Ayabaca, calle Lima hasta llegar a la plaza de Armas, para continuar por la avenida Grau, seguirá por la calle Ayacucho y finalizando la procesión por la calle Nasca ingresando al mismo Santuario de Luren, donde a las 7:30 de la noche será la solemne misa de Domingo de Ramos.

