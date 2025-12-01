Al oasis de Huacachina llegó la visita festiva: hinchas brasileños del Flamengo, aprovecharon su estadía en el Perú por la gran final de la Copa Libertadores 2025 para recorrer uno de los paisajes más emblemáticos del país.

Copa Libertadores 2025

Ataviados con sus tradicionales camisetas rojo y negro, los seguidores del “Mengão” llegaron hasta las imponentes dunas iqueñas para practicar sandboarding y registrar cada momento de su aventura en el desierto. Entre cánticos, música y banderas del club.

La presencia de los fanáticos brasileños captó rápidamente la atención de turistas y vecinos, quienes no dudaron en tomar fotografías y compartir videos en redes sociales.

Resultado final

En la esperada final de la Copa Libertadores, disputada el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, el Flamengo derrotó por 1-0 a Palmeiras.

El único gol del partido lo anotó el defensor del Flamengo, Danilo, mediante un cabezazo tras un tiro de esquina, a los 67 minutos del encuentro.

Con esta victoria, Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025, alcanzando su cuarta corona continental y convirtiéndose en el primer club brasileño en lograr dicha cifra.

