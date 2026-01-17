Un trágico accidente doméstico ocurrió la mañana del 16 de enero, en la avenida San Luis 1122, por la Urbanización Menorca, cuando un hombre perdió la vida mientras realizaba trabajos de reparación en su vivienda.

Caída fatal

La víctima, identificada como Heino Yunior Flores Cárdenas, de 42 años, se encontraba colocando calaminas en el techo del segundo piso de su domicilio para proteger su vivienda de las lluvias. Según reportes policiales, las calaminas se desprendieron, provocando que Flores Cárdenas cayera sobre los escalones y sufriera lesiones graves en la cabeza, que resultaron fatales antes de que pudiera recibir asistencia médica.

El incidente se registró alrededor de las 10:30 de la mañana, y la Policía Nacional del Perú acudió al lugar para constatar los hechos. La Fiscal de Turno, Rosalyn Zúñiga López, dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Ica para la necropsia correspondiente.

