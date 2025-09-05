El crimen ha vuelto a teñir de luto las calles de Ica. Esta vez, la víctima fue Augusto Tentaya Mayuri, exfutbolista muy querido, quien falleció tras sufrir un ataque brutal durante un asalto ocurrido el pasado 23 de agosto, en pleno corazón de la ciudad.

Ataque criminal

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Tentaya caminaba por la intersección de Pisco con Mollendo, alrededor de las 9:22 p.m., cuando fue interceptado por tres sujetos. Los delincuentes intentaron despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, él se resistió. La respuesta de los atacantes fue desmedida: le arrojaron gasolina y lo prendieron fuego, dejándolo abandonado a su suerte.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona, quienes intentaron apagar las llamas y socorrerlo. En estado grave, Tentaya fue trasladado de emergencia al hospital local del Seguro Social y luego evacuado al Hospital Guillermo Almenara de Lima, donde permaneció internado durante varios días en estado crítico. Su cuerpo no resistió las lesiones: el 31 de agosto, se confirmó su deceso.

El caso fue inicialmente asumido por una unidad fiscal en La Victoria (Lima), pero luego fue derivado al Ministerio Público de Ica. Según fuentes cercanas a la investigación, se maneja la hipótesis de un robo agravado con resultado de muerte, aunque hasta el momento no se ha detenido a los responsables.

La familia del exdeportista exige justicia y ha elevado su voz para que el caso no quede impune. La comunidad también ha reaccionado con indignación, pidiendo celeridad en las pesquisas.

Un ídolo local

Augusto Tentaya fue una figura recordada del fútbol iqueño. Durante su carrera vistió las camisetas de varios equipos emblemáticos del sur, como el Olímpico de Acomayo, Octavio Espinoza, Sport Huracán de Pongo, entre otros. También tuvo un paso por el CNI de Iquitos.

Más allá del campo, Tentaya era reconocido por su cercanía con los jóvenes y su participación activa en ligas locales y actividades barriales. Su partida ha dejado un vacío en el deporte regional.

