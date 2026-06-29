La fiesta de San Pedro y San Pablo que se celebra en la caleta de Laguna Grande (ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en Pisco) es una de las manifestaciones culturales y religiosas más auténticas y profundas del litoral peruano.

Actividades religiosas

La Laguna Grande conserva la esencia pura de la pesca artesanal y la vida en los “ranchos”. La gran mayoría de los pescadores tradicionales de la zona (especialmente del sector conocido como Rancherío) no son originarios de Pisco, sino de Comatrana, un caserío que pertenece al Cercado de Ica y que históricamente se le conoce como el “Puerto Seco”.

Cada 29 de junio, la caleta se transforma por completo. Los pescadores organizan una misa en honor a San Pedro, luego la procesión por tierra y mar, donde la sagrada imagen es cargada en hombros por los pescadores Ricardo Andrés Palacios Sánchez, Luis Torres Torres, Johan Calderon, Amancio Ormeño, Jesús Uchuya, entre otros y subida a una de las embarcaciones artesanales. Una flotilla de botes y lanchas lo acompaña navegando por las aguas de la laguna.

Durante el recorrido, los pescadores arrojan ofrendas florales al mar en memoria de los compañeros que perdieron la vida en faena y para pedir bendición y abundancia en las redes para el año venidero.

La devoción es tan grande que la festividad se replica o continúa de regreso en el centro poblado de Comatrana en Ica, donde la imagen patronal también sale en procesión por sus calles acompañada por las familias de los hombres de mar.

Ayer, fue la víspera organizada por el Sindicato de Pescadores y la quema de castillo, la muñeca, el toro y los fuegos artificiales estuvieron a cargo de la embarcación Ciro y Yolanda, donde los propietarios Víctor Javier Palacios Sánchez y Magaly Arteaga Bendezú rindieron honores a San Pedro.

Cabe mencionar que la embarcación Ciro y Yolanda está bajo el mando de Víctor Palacios Sánchez más conocido como “Choby” y su tripulación está conformada por Juan Carlos Palacios (“Mellizo”), José Vizcaya (“Waro”), Brando Cassia (“Brando”), Cristhian Cabezudo (“Riquichi”), Ignacio Laura Guevara (“Cholo”), Edwin Aponte (“Aponte”) y su comprador Carlos Bravo (“Orejas”).

La embarcación ha llegado por el sur hasta el Morro Sama, en Tacna, y por el norte hasta el Callao, en Lima. Se dedican a la pesca de bonito, jurel, caballa, lisa, cabinza, cabrilla y cojinova.

Actualmente, debido a los oleajes anómalos los pescadores se ven ampliamente perjudicados, ya que sus ingresos son diarios. Al no poder pescar por varios días, se corta su única fuente de ingresos y alimento.

“Feliz Día del Pescador a todos los hombres de mar que siempre salimos a altamar con la guía de los que ya no están, con San Pedro y con Dios”, dijo “Choby” de la embarcación Ciro y Yolanda.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO