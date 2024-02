El Frente Policial Ica rindió honores fúnebres al sub oficial de Tercera PNP Ronaldo Lupaca Valdez, natural de Ilave-Puno, quien falleció el 02 de febrero de 2024, luego de una cobarde emboscada, donde recibió un disparo en la cabeza, perpetrado por una banda criminal en el caserío de Cachiche (Ica).

Honor y gloria

El jefe del Frente Policial Ica, Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, junto a la corporación de jefes oficiales y sub oficiales PNP, realizaron los honores en la avenida JJ. Elías, también participaron las secciones de formación del Escuadrón de Emergencia, unidad a la que perteneció Lupaca Valdez.

“El delito no nos va vencer, los delincuentes van a caer, no existirá impunidad, no va a volver a suscitarse un hecho de ésta naturaleza y que ellos lo vean con facilidad el poder enfrentarse a la fuerza pública, a la policía, sin tener ellos su merecido, no solamente ocurrió con nuestro hermano policía sino, que también con 10 ciudadanos; que nadie tiene derecho de quitarles la vida (…) aquellas personas que quieran delinquir, tengan por seguro que serán identificados. los delincuentes van a caer y pagaran sus penas”, dijo Vidarte Perrigo.

Al acto fúnebre llegaron los padres del agente policial fallecido, el señor Hugo Lupaca Lupaca y la señora Regina Valdez Choque, también la cónyuge Luz Echevarría Coaquira y su menor hija con 20 días de nacida. “Esto no pudo quedar impune, mi hijo ya trabajaba 3 años en emergencia de la policía, hay muchos extranjeros y el gobierno debe erradicar a los extranjeros ilegales. Mi hijo solo estaba por esta semana acá (Ica) y eso paso, queremos que los asesinos paguen con todo el peso de la ley”, dijo el progenitor.

Por su parte la madre del valeroso agente policial también exigió justicia y entre lágrimas indicó, “solo espero justicia de nuestro creador, justicia humana no hay, a mi hijo lo han baleado 1:00 de la mañana y he tenido que enterarme a las 6:00 de la mañana, porque lo han tenido en Ica y no lo han evacuado a Lima, mi hijo a muerto como cualquier animalito. Soy una mujer ciega, diabética y pido a la presidenta Dina Boluarte que erradique a los venezolanos, colombianos (ilegales), esa gente no tiene piedad. El jueves por la noche me llamó y me dijo que a las 11 de la noche me voy a mi trabajo y te voy a llamar y nunca más lo pude escuchar”, añadió.

En tanto, el alto mando policial de Ica, hizo entrega del Pabellón Nacional y el Kepi del policía a sus familiares como símbolo de su entrega, compromiso y amor por la patria a lo largo de su destacada carrera al servicio de la nación; también expresaron su luto, con el minuto de silencio y el toque trompeta, recordando a todos aquellos héroes y mártires de la PNP que cayeron en el ejercicio de sus funciones.

