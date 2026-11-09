La permanencia del Hospital de la Solidaridad en la vía auxiliar de la prolongación Ayabaca, a la altura del óvalo Los Maestros, en Ica, vuelve a generar cuestionamientos debido a los antecedentes administrativos que existen sobre la ocupación de este espacio público.

Convenio ya venció

Uno de los primeros antecedentes es el Acuerdo de Concejo N.° 060-2015-MPI, aprobado por unanimidad el 16 de julio de 2015. Mediante este dispositivo, el Concejo Provincial de Ica estableció dos disposiciones relacionadas con la continuidad de las actividades del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL). En su primer artículo se dispuso que, antes de aprobar un nuevo convenio, la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Ica debía emitir un informe sobre la promoción de la salud y las metas sociales que SISOL debía cumplir y/o brindar a la población.

Posteriormente, mediante Resolución de Alcaldía N.° 268-2017-AMPI, del 27 de abril de 2017, la Municipalidad Provincial de Ica declaró concluido el Convenio de Acuerdo de Cooperación y Apoyo Interinstitucional suscrito entre el Sistema SISOL y la comuna provincial. La decisión se sustentó en la cláusula quinta del convenio, que establecía un periodo de duración de cinco años y cuyo plazo había concluido en 2015.

El 22 de junio de 2017, la Gerencia de Desarrollo Económico de la MPI ordenó el retiro y/o desalojo del Hospital de la Solidaridad, ubicado en la vía pública auxiliar de la prolongación Ayabaca. La resolución estableció que esta acción debía ejecutarse en coordinación con el Ejecutor Coactivo del SAT-Ica.

Entre los documentos también figura el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones que tenía una vigencia de dos años, por lo que su validez concluyó el 19 de octubre de 2025.

Al ser consultado sobre la permanencia del Hospital de la Solidaridad y los cuestionamientos por ocupar la vía pública durante más de diez años, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes dijo que, “en los últimos meses ha habido algún tipo de reclamo de parte de algunos sectores de la población. Yo estoy próximo a reunirnos con ellos, para buscar una solución a esta alternativa”, manifestó.

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