Cronograma de consultas

Los pacientes pueden solicitar su cita llamando a EsSalud en Línea al (056) 581060, en un horario de atención de lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Se recomienda llamar el día correspondiente a la especialidad médica que se requiere para agilizar el proceso y evitar inconvenientes.

El cronograma de atención por especialidad será el siguiente:

  • Martes 20 de enero: medicina interna, pediatría, cardiología, odontología y obstetricia.
  • Miércoles 21 de enero: medicina familiar, psicología, neurología, cirugía general y nefrología.
  • Jueves 22 de enero: oftalmología, gastroenterología, neumología, hematología, otorrinolaringología y terapia del lenguaje.
  • Viernes 23 de enero: dermatología, ginecología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, medicina física y rehabilitación.
  • Lunes 26 de enero: urología, reumatología, endocrinología, psiquiatría y neurología pediátrica.

EsSalud exhortó a la población a respetar los días asignados para cada especialidad y garantizar así una atención ordenada y eficiente.

