En el marco de las celebraciones del Bicentenario (1825-2025), la Institución Educativa Ezequiel Sánchez Guerrero N.º 23008 conmemoró ayer, miércoles 5 de noviembre, sus 200 años de creación institucional con una emotiva y solemne jornada que reunió a toda la comunidad educativa y autoridades locales.

Al servicio de la educación

La celebración fue encabezada por el director de la sede escolar, Richard Cuadros y comenzó a las 9:00 a.m. con una Paraliturgia, que dio un carácter solemne y reflexivo al evento, seguida por la presentación de números artísticos a las 10:00 a.m., donde el talento de los estudiantes se hizo evidente. Entre las destacadas participaciones, sobresalió el 6to B de primaria, dirigido por la profesora María Pacheco, quienes deleitaron al público con una interpretación del carnaval Ayacuchano. Asimismo, se presentaron declamaciones, poesías y otras manifestaciones culturales que resaltaron la creatividad y compromiso de los alumnos.

En reconocimiento a la trayectoria educativa, la institución también honró a ex docentes con más de 30 años de servicio, resaltando su dedicación al desarrollo académico de generaciones de estudiantes.

El punto culminante de la jornada fue el Desfile General, que contó con la participación de cientos de estudiantes, la banda de música del Colegio San Luis Gonzaga y las escoltas de la I.E. Judith Aybar de Granados y la I.E.I. N.º 132.

La presencia del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, destacó la importancia de la fecha, felicitando a toda la comunidad educativa por sus dos siglos de servicio a la educación y reafirmando el compromiso institucional con la formación académica y ciudadana de los estudiantes.

Ubicada entre las calles Callao y Puno, a solo cuadras de la Plaza de Armas de Ica, la institución alberga actualmente cerca de mil estudiantes y más de 50 docentes, consolidándose como un referente educativo en la región.

