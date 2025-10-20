Por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Red Asistencial Ica de EsSalud realizó una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de promover la detección temprana de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año.

Prevención del cáncer

La jornada se desarrolló en el frontis de la parroquia Señor de Luren, donde decenas de personas se acercaron para recibir información, orientación médica y aprender sobre la importancia del autoexamen mamario como herramienta clave para detectar señales de alerta de forma precoz.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que la prevención sigue siendo la mejor defensa contra el cáncer de mama. “Instamos a todas las mujeres a realizarse autoevaluaciones periódicas y a no descuidar sus chequeos médicos. La detección temprana puede salvar vidas, y estamos preparados para brindar el acompañamiento necesario”, señaló.

Durante la actividad, profesionales de la salud ofrecieron consejería individual, entregaron material educativo y realizaron demostraciones prácticas del autoexamen mamario. Además, se llevó a cabo un proceso de captación activa de pacientes, especialmente mujeres en edad de riesgo, para su posterior referencia al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, donde podrán acceder a mamografías gratuitas.

El Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de Coordinación de Prestaciones, afirmó que esta campaña forma parte de un enfoque integral que busca acercar los servicios de salud a la población y garantizar una atención preventiva con enfoque humano.

