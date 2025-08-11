El director regional de Educación de Ica, Mag. Julio Motta Dueñas, junto al administrador de la DRE Ica, Mag. Jorge Tipacti Sotil, realizaron una visita a la Institución Educativa N° 87, ubicada en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas Guadalupe.

Visión escolar

La directora de la institución, Úrsula Buendía Soto, fue la encargada de la recepción de las autoridades educativas, además de realizar una breve presentación de su plana docente.

Estas visitas permiten identificar necesidades, evaluar condiciones y proyectar futuras intervenciones en el sector.

“Estamos recogiendo información para formular propuestas que puedan ejecutarse con el apoyo de nuestros aliados estratégicos, en beneficio de esta institución educativa de nivel inicial que atiende a la población infantil del sector. Las necesidades de ustedes son también parte de nuestra agenda. Nuestro objetivo es gestionar y ejecutar soluciones, en coordinación con el gobernador regional Jorge Carlos Hurtado Herrera, quien impulsó el desarrollo educativo en esta zona que ha experimentado un crecimiento significativo. Aquí ningún niño queda fuera del sistema educativo”, señaló el director regional de Educación, Mag. Julio Motta Dueñas.

La Dirección Regional de Educación de Ica articula esfuerzos para mejorar las condiciones del servicio educativo en todos los sectores de la región.

VIDEO RECOMENDADO