En el distrito de Salas, se continúa fortaleciendo el cuidado del medio ambiente a través del programa Ecotrueque, una iniciativa del equipo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA), de la Subgerencia de Gestión Ambiental.

Práctica sostenible

La campaña, que forma parte del programa municipal Salas Recicla, promueve la recolección de materiales reciclables a cambio de productos útiles para el hogar.

Durante su más reciente edición, realizada en el sector Villa Rotary Nueva Esperanza (4ta etapa), los vecinos entregaron cartón, botellas, latas, papel y otros residuos reaprovechables a cambio de plantas ornamentales, útiles escolares, artículos de limpieza, productos de cocina y compost.

El objetivo principal de la actividad es fomentar una cultura de reciclaje en la población, incentivando prácticas sostenibles desde el hogar y reduciendo la cantidad de residuos que terminan en los botaderos.

Los participantes valoraron positivamente la campaña, destacando la posibilidad de contribuir activamente con el medio ambiente mientras reciben productos que pueden utilizar en su día a día.

