La Dirección Regional de Educación de Ica viene impulsando acciones para avanzar en el saneamiento físico legal de los predios de las instituciones educativas de la región, proceso considerado fundamental para facilitar futuras inversiones y mejorar la infraestructura escolar.

Por la educación

En ese marco, se desarrolló una mesa de trabajo convocada por el diputado Carlos Zegarra, en la que se abordó la situación actual de los procesos de saneamiento de los colegios de la región Ica.

La DRE Ica informó que, a través de la Dirección de Gestión Institucional y la Unidad de Infraestructura, viene coordinando con las UGEL de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa para identificar y atender los predios educativos que aún se encuentran pendientes de regularización.

El saneamiento físico legal permitirá que las instituciones educativas cuenten con la documentación necesaria sobre sus terrenos, condición que resulta importante para impulsar proyectos de inversión destinados a la construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa.

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