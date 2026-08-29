Con motivo del 22.º aniversario de la UGEL Ica, se dio inicio al Congreso Académico “Fortaleciendo la escuela iqueña: Bienestar socioemocional, Gestión pedagógica e Inteligencia Artificial”, un espacio que convocó a 500 docentes en ambos turnos, provenientes de los 14 distritos de la provincia. El primer día del evento, estuvo dedicado al eje de Bienestar Socioemocional, consolidándose como una oportunidad de formación y diálogo para fortalecer la convivencia y el aprendizaje en las instituciones educativas.

Bienestar y pedagogía en el centro

La apertura estuvo liderada por el director de la UGEL Ica, Carlos Alberto Cuarite Huarcaya, acompañado por la jefa de Gestión Pedagógica, Elva Mariela Fuentes Romero, especialistas de la unidad y representantes de la UCV Virtual, entre ellos la directora de Segunda Especialidad y la directora de Calidad, Isabel Barreto Ávalos. También participó la directora de la institución educativa San Vicente, Emily Altamirano, reforzando el carácter articulado y multisectorial del encuentro.

El desarrollo matutino destacó por su enfoque pedagógico y humano. Las exposiciones abordaron el bienestar emocional desde el marco del Proyecto Educativo Nacional y la experiencia cotidiana del docente.

La primera ponencia denominada Bienestar socioemocional en el marco del Proyecto Educativo Nacional, tuvo como expositora a la Dra. Maritza Evelyn Rojas Rosado. La Ponencia 2: Bienestar socioemocional del docente fue expuesta por la Dra. Lila Rodríguez Reyes y la ponencia 3: Del aula emocionalmente segura al aprendizaje significativo, estuvo a cargo de la Dra. Luz Geldres.

Cada intervención invitó a reflexionar sobre la importancia de construir escuelas emocionalmente seguras, donde el bienestar del docente y del estudiante sea un componente esencial del aprendizaje.

El equipo de la UCV condujo un taller práctico orientado a elaborar un diagnóstico socioemocional colectivo y diseñar un plan de aula emocionalmente segura.

Los docentes trabajaron en grupos para analizar una lectura crítica sobre bienestar escolar, elaborar una rúbrica de seis indicadores de clima socioemocional, identificar nudos críticos en sus instituciones y proponer acciones concretas y viables para mejorar el bienestar. La actividad concluyó con la presentación de los planes elaborados y el compromiso de aplicar las acciones priorizadas en sus instituciones educativas.

El ambiente de participación activa, el intercambio de experiencias y la presencia de especialistas marcaron un primer día inspirador, que abre paso a las siguientes fechas dedicadas a Gestión Pedagógica (28 de agosto) e Inteligencia Artificial (29 de agosto).

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