Con gran acogida se desarrolló la Feria de Orientación Vocacional “Descubre tu carrera, construye tu futuro”, organizada por el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), en articulación con el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS y la Municipalidad Distrital de Parcona, con el objetivo de acercar a los estudiantes información y orientación para contribuir a una adecuada elección de su futuro académico y profesional.

Orientación vocacional

La jornada contó con la participación de más de 200 estudiantes de las instituciones educativas Víctor Manuel Maurtua, Abraham Valdelomar, Evariste Galois, José María Arguedas y Mi Pequeño Hogar, quienes pudieron conocer diversas alternativas de formación profesional, técnica y preuniversitaria.

Durante la feria, los jóvenes recibieron información sobre carreras profesionales y técnicas, especialidades, modalidades de estudio y oportunidades de formación, fortaleciendo sus conocimientos y herramientas para tomar decisiones informadas sobre su futuro.

La actividad también contó con la participación de instituciones formativas que brindaron orientación a los estudiantes, entre ellas CEPU, SENATI, SENCICO, Instituto Jhalebet, Instituto Fernando León de Vivero, CETPRO Nuestra Señora del Carmen, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Academia Preuniversitaria Geunica y Academia Preuniversitaria PRE AD.

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