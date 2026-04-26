Una nueva intervención dentro del sistema penitenciario encendió las alertas en Ica. Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrió bebidas alcohólicas prohibidas en poder de un interno del establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche, durante una jornada de control ejecutada como parte de las acciones permanentes de vigilancia en el recinto.

Control penitenciario

El operativo se realizó en el pabellón 5 de máxima seguridad, donde fue intervenido el interno Luis Frayman Cochachi Tanta, de 33 años. Durante la revisión de su celda, los agentes hallaron un total de 110 bolsitas que contenían licor tipo destilado, producto cuyo ingreso, almacenamiento y consumo está terminantemente prohibido dentro de los penales por representar un riesgo para el orden y la seguridad interna.

Tras el hallazgo, el personal del INPE activó los protocolos establecidos para este tipo de casos y procedió a la eliminación inmediata del contenido incautado. La rápida actuación buscó impedir que las bebidas fueran distribuidas entre otros reclusos o utilizadas en situaciones que alteren la convivencia dentro del establecimiento penitenciario.

De manera paralela, el INPE informó que iniciará el correspondiente proceso administrativo disciplinario contra el interno intervenido. Las sanciones podrían incluir restricciones de beneficios penitenciarios, aislamiento u otras medidas contempladas en el reglamento interno, dependiendo de la gravedad de la falta detectada.

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