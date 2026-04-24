En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, la Policía Nacional del Perú ejecutó una intervención estratégica en la provincia de Chincha, logrando la captura de H.A.S.G. (28), quien registraba requisitoria vigente por el delito de homicidio.

Ataque criminal

La detención se produjo tras acciones de inteligencia y verificación en el sistema E-SINPOL, confirmándose que el intervenido era requerido por el Juzgado de Investigación Preparatoria por su presunta implicancia en un hecho criminal de alta gravedad.

Según las investigaciones, el detenido habría participado en el asesinato de la abogada Fanny Hernández Correa, trabajadora del INPE, quien fue atacada a balazos el 11 de setiembre de 2024, en inmediaciones del penal de Chincha.

La bala impactó en la abogada Fanny Hernández. Su compañero Manuel Cervantes también resultó herido por proyectil de arma de fuego. El sicario luego de consumar su accionar criminal abordó el vehículo menor y escapó apoyado por su compinche. Los agraviados fueron trasladados al servicio de emergencia del hospital San José, en donde se confirmó la muerte de la letrada.

“Cada intervención representa una respuesta firme del Estado frente al delito más grave: atentar contra la vida. La lucha contra el homicidio es constante, estratégica y sin pausas. Tras estas acciones los casos de homicidio se redujeron de 960 casos entre el 1 de enero al 22 de abril de 2025, a 801 en el mismo periodo del 2026, es decir, 159 casos menos, lo que representa una disminución del 16.56 %”, señaló la policía.

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