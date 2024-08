La Dirección Regional de Salud de Ica (Diresa), a través de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, realizó un operativo inopinado en conjunto con la Policía de Seguridad del Estado. La acción se ejecutó en la farmacia La Cigüeña, ubicada en la calle Bolívar N° 440 (Ica), donde se incautó 80 kilos de productos por medida de seguridad sanitaria.

Contra la salud pública

Se evidenció que la farmacia funcionaba en horario autorizado y registrado por la Diresa Ica, pero se verificaron observaciones sanitarias tales como productos farmacéuticos (antihistamínicos, corticoides), dispositivos médicos (jeringas descartables, vendas de yeso, Set de Alitas descartables), y productos sanitarios (shampoo enjuagues bucal, alcohol gel, pastas dentales entre otros productos de higiene personal) con fecha de expiración vencida.

También se informó que algunos productos no contaban con Registro Sanitario Nacional, rotulado adulterado borrado en lote y fecha de vencimiento, ubicados en anaqueles de área de dispensación y área de almacenamiento, así mismo el registro de control de temperatura no se encontraba actualizado, no contaba con termohigrómetros calibrados. Por lo que se procedió a la incautación y al cierre temporal por medida de seguridad sanitaria.

VIDEO RECOMENDADO