En todo el 2023, la Dirección Regional de Salud de Ica, incautó más de 300 kilos de medicinas vencidas, de procedencia desconocida, con fecha de vencimiento adulterada, también insumos médicos irregulares y otros, que representan un peligro para la salud pública, y que se encontraban a la libre venta de cualquier persona.

Múltiples operativos

El coordinador de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas de la Diresa Ica, Raúl Sihuas Ajalcriña, informó que el año pasado se ejecutaron 43 operativos en conjunto con el Ministerio Público, Policía Nacional, municipios locales y otros, logrando intervenir en farmacias, boticas, clínicas y policlínicos, donde se encontraron las medicinas expiradas, en mal estado de conservación, medicamentos peligrosos y otros.

“El año pasado intervenimos 43 farmacias y boticas, formales e informales y se ha encontrado productos farmacéuticos con observaciones sanitarias, productos vencidos, sin registro sanitario, recortado en el logo y fecha de vencimiento, adulterados, borrados, presuntamente falsificados, de instituciones públicas, muestras médicas de procedencia desconocida, en mal estado de conservación y otros. En el año 2023, hemos incautado 300 kilos de medicamentos y se ha llevado a cabo la destrucción de 600 kilos de medicinas tanto de lo que se ha incautado como también lo que se recaudó con la campaña de recojo de medicamentos vencidos que la población llevaba a los puntos de acopio”, declaró.

Explicó que, existen puntos álgidos como La Tierra Prometida, Comatrana, La Expansión Urbana y Villa Rotary (Salas Guadalupe), Pampa de Villacurí, pueblo joven El Rosario y Parcona, donde viven familias de escasos recursos económicos, quienes por necesidad acuden a las boticas informales de la zona y compran las medicinas de dudosa procedencia, donde también se ha incautado medicinas del Ministerio de Salud, Essalud, Sanidad Policial, y otros.

También en el 2024

Sihuas Ajalcriña, advirtió también que, en enero del 2024, se intervinieron cinco establecimientos farmacéuticos y explicó sobre los medicamentos “bambas” más comunes. “En cada operativo también interviene la Fiscalía, para determinar los presuntos delitos, y entre las medicinas más comunes que están vencidas o de procedencia desconocida son los antibióticos, antinflamatorios, para la hipertensión arterial, problemas de corazón, problemas gástricos, ansiolíticos, para el sistema respiratorio, sistema nervioso, y sistema digestivo. También dispositivos médicos como jeringa, catéter con observaciones sanitarias y hasta cosméticos de higiene personal, desodorante, colonia, pañal”, agregó.

En febrero del 2024, la Diresa continúa la clausura de boticas, e incautó medicamentos peligrosos. Se intervinieron más locales en la provincia de Ica, evidenciando deficiencias y levantando actas con las observaciones, las cuales, concluyeron con la evaluación, incautación de medicamentos y/o clausura de los establecimientos comerciales.

En la botica Inkafarma (Av. Municipalidad 249), se evidenció en el área de dispensación (anaqueles) que cuenta con material inflamable (cajas de productos farmacéuticos vacías). botica Mifarma (Calle Grau 103), se verificó la no presencia del director técnico en horario registrado y autorizado, y no registró actualizado de temperatura ambiental y del refrigerador. Botica Mifarma (Av. Municipalidad 290) con productos sanitarios en una bandeja directamente en el piso; en el área de almacenamiento, se evidencia hacinamiento de productos farmacéuticos y productos sanitarios lo cual dificulta el paso del personal (entre los anaqueles), se evidencia presencia de cucarachas en el área administrativa. Botica 24/7 (Av. Huacachina), ahí el establecimiento no cuenta con libro de ocurrencias; libro de psicotrópicos para el manejo de la lista IVB no se encuentra actualizado evidenciándose productos como: Alprazolam 0.5 mg tableta, Hisaler – D comprimidos, Tramadol 50 mg tableta entre otros productos, los cuales no se encuentran registrados en el libro de psicotrópicos de la lista IVB.

Asimismo, en la botica S&D (Av. Huacachina S/N), no cuenta con registro de temperatura y humedad, medicinas con fecha de expiración vencida, productos de instituciones públicas, productos con rotulado adulterado borrado, productos de procedencia desconocida, dichos productos se encontraron en el área de almacenamiento; el personal no dispensa o expende de acuerdo a la condición de venta de los productos; se encontraron también productos controlados.

