La mañana del jueves 3 de diciembre se llevó a cabo en Ica un operativo interinstitucional orientado a prevenir la comercialización de juguetes que no cumplen con las normas sanitarias y representan un riesgo para la salud infantil, en el marco de la campaña “Navidad Segura 2025”.

Operativo conjunto

La intervención se realizó en el Mercado El Río, ubicado en la avenida Grau, y en el Bazar Comercial Joanis, sobre la avenida San Martín, espacios donde se concentra una alta oferta de productos dirigidos a menores. La acción contó con la participación del Ministerio Público, DIRESA, DIGESA, MINSA, Seguridad del Estado, Defensa Civil, Prefectura, Gerencia de Desarrollo Social y Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ica.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que los juguetes contaran con autorización sanitaria, rotulado en idioma español y registro nacional, así como información completa sobre modo de uso, advertencias, edad recomendada y datos del fabricante o importador. Además, se realizó una inspección visual y táctil para detectar olores fuertes, colores intensos o pintura desprendible, características que podrían indicar la presencia de sustancias tóxicas como plomo o cadmio.

Como resultado del operativo, se inmovilizaron cerca de 200 juguetes que no contaban con la documentación requerida. Según las autoridades, los comerciantes disponen de un plazo de 10 días para presentar la documentación correspondiente; de no hacerlo, los productos serán eliminados.

El fiscal de Prevención del Delito, Julio Salas Cruces, destacó que, además de la inmovilización de los productos, el operativo cumple una función de exhortación hacia los comerciantes:

“Estamos haciendo una función de exhortación, pero estos hechos podrían tener repercusión penal. Queremos que los comerciantes comprendan la importancia de verificar la procedencia de los juguetes y que cumplan con los requisitos sanitarios”.

Por su parte, la Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ica, Dra. Patricia Codarlupo, señaló la relevancia de que los comerciantes cumplan con la normativa para garantizar la seguridad de los consumidores:

“Hay juguetes tóxicos para los menores, entonces eso puede repercutir en la salud. Nuestra función es garantizar que todo esté bajo las normas. Se recomienda a los comerciantes que eviten multas y denuncias penales y verifiquen la procedencia de los juguetes, licores, panetones y otros productos”.

Codarlupo enfatizó que la DIRESA retiene preventivamente aquellos productos que no cuentan con registro sanitario, asegurando que los juguetes que continúan en venta cumplan con los estándares de seguridad. Además, anunció que los operativos se extenderán durante toda la temporada navideña, incluyendo inspecciones en la comercialización de alimentos y bebidas dirigidas al público general.

