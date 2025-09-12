Un operativo conjunto realizado la mañana de ayer en el mercado Arenales de Ica, dejó como resultado el decomiso de más de 200 sacos de sal presuntamente adulterada. La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de personal de la Municipalidad de Ica y representantes de la empresa Sal Marina, cuya marca fue falsificada.

Decenas de sacos

La mercadería incautada estaba a la vista del público, colocada en zonas centrales de diversos puestos de abarrotes. La policía procedió a inmovilizar los productos, los cuales serán enviados a un laboratorio para confirmar su autenticidad y evaluar posibles riesgos para la salud pública.

Según el representante legal de Sal Marina, los comerciantes estaban ofreciendo un producto falsificado que imitaba la presentación original de la marca.

“El empaque no tiene el sello de seguridad metalizado que cambia de brillo, el color es más claro, y el contenido es distinto. Nuestra sal es seca, marina, mientras que esta es húmeda y compacta, lo cual indica que no cuenta con aditivos antipelmazantes”, señaló el vocero, Juan Astocón.

El abogado también expresó su preocupación por el posible impacto en la salud de los consumidores. “No sabemos si se han seguido protocolos de higiene. Podrían estar manipulando este producto personas sin protección, incluso portadoras de enfermedades contagiosas. No se trata solo de una infracción contra la marca, sino de un riesgo sanitario”, advirtió.

Por su parte, el comandante Edgar Espinoza, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Ica, confirmó que se desplegaron 120 efectivos para el operativo.

“Estamos atacando tanto delitos contra la propiedad intelectual como amenazas a la salud pública. Lo incautado será analizado, y si se confirma que se trata de sal falsificada, se iniciará un proceso”, declaró.

Algunos comerciantes señalaron que desconocían el origen del producto y que realizaron compras de emergencia sin verificar a sus proveedores. Sin embargo, las autoridades recordaron que quienes compran al por mayor están obligados a adquirir mercadería de distribuidores autorizados y exigir facturas.

Cabe señalar que en julio del año pasado, también se incautaron 255 sacos de “sal bamba” en los exteriores del mercado Arenales. Todo fue incautado por la policía.

