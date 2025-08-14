En la última sesión ordinaria del Consejo Regional de Ica, la Abg. María Aragonés Vente, Directora Regional de Transportes y Comunicaciones, presentó un informe detallado sobre las acciones realizadas desde el inicio de su gestión, en especial en el Circuito de Manejo de Ica y las evaluaciones de habilidades de conducción.

Licencias de conducir

Durante su exposición, la directora resaltó la transparencia y eficiencia con las que se vienen desarrollando los procesos para la obtención y renovación de licencias de conducir, así como las prácticas y evaluaciones que garantizan la capacitación adecuada de los conductores.

Asimismo, informó mediante informe físico al pleno sobre las labores de mantenimiento y mejoramiento que se ejecutan en las vías departamentales, acciones que buscan garantizar una infraestructura vial segura y eficiente para toda la población.

La presentación fue valorada por los miembros del Consejo Regional, quienes expresaron su respaldo al compromiso institucional de fortalecer el sector transporte mediante una gestión responsable y orientada al servicio de la ciudadanía.

