El presidente del Comité de Trasplante del Hospital Essalud Augusto Hernández Mendoza en Ica, Alberto Ramírez, participó en la activad por la “Semana del donante de órganos y tejidos”, donde informó que los pacientes con insuficiencia en algunos de sus órganos continúan en aumento en Ica, por lo que es necesario la donación de órganos y tejidos. El médico dijo que los trasplantes pueden realizarse para niños y adultos y en el Perú se pueden salvar por cada donante, entre 6 a 8 vidas, además que la condición del donante debe ser por muerte cerebral y el consentimiento de la familia.

Falta de donantes

“Nuestra primera preocupación es la cantidad de pacientes con insuficiencia de algunos de sus órganos, principalmente en riñones, corneas, corazón, pulmón, hígados y una de las formas de mejorar su calidad de vida ante una insuficiencia irreversible es el trasplante de órgano. El donante debe ser por muerte cerebral que es el cese total de la función del cerebro, de tal manera que aun cuando sigan viables por el adelanto de la ciencia como son los ventiladores mecánicos, y es ahí el tiempo que aprovechamos desde que se diagnostica la muerte cerebral por los especialistas. La familia debe estar sensibilizada sobre esta actividad solidaria que es la donación”, declaró.

Por su parte, la coordinadora de Procura de Essalud Ica, Diana Casma, detalló que, en el hospital, alrededor de 400 pacientes con insuficiencia renal en unos años van a requerir de un riñón, mientras que hasta 145 padecen de problemas en la vista, por lo que es necesario que se les doné córneas.

“El servicio de hemodiálisis trabaja los 365 días del año con más de 400 pacientes y que sufren insuficiencia renal crónica, es decir sus riñones ya han dejado de funcionar y por ello se deben dializar, el proceso de diálisis es que la maquina cumple la función que hace el riñón, pero no es igual, y si los pacientes no reciben en algunos años el trasplante podrían fallecer. En Ica, no tenemos donante desde el año 2019 y también hay hasta 145 pacientes que requieren trasplante de córnea que son evaluados por el servicio de oftalmología, en ellos, la principal afectación es por el queratocono que afecta la córnea y la vuelve opaca e impide que la persona pueda ver y va perdiendo la vista de forma progresiva”, dijo.

La especialista añadió que los pacientes de Ica son referidos a Lima, donde la lista de espera de un donante es aún mayor. En la región iqueña también hay personas que necesitan donación de corazón, pulmón, hígado. A nivel nacional de cada 6 ciudadanos en lista de espera, entre 3 a 4 fallecen por falta de donante.

“A los pacientes que requieren trasplante de corazón, tenemos que referirlo al Instituto Nacional del Corazón, también son enviados a Lima los pacientes que requiere trasplante de hígado, de pulmón y páncreas, y ahora lamentablemente la insuficiencia renal también hay en niños de 9 a 12 años y que deben ingresar a hemodiálisis para seguir viviendo”, finalizó.

