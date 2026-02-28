en la provincia de Ica, incorporó un moderno videocolposcopio con el objetivo de fortalecer la prevención y control del cáncer de cuello uterino,

Esta entrega fue posible tras la coordinación entre la Red de Salud Ica, la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer, la Dirección Regional de Salud y el Ministerio de Salud.

Detección oportuna

El nuevo equipo de alta tecnología permitirá optimizar el diagnóstico preventivo y reforzar las acciones de prevención, detección oportuna y atención especializada del cáncer de cuello uterino, vulva y región perinatal.

Según el coordinador de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer, la instalación del videocolposcopio es clave para identificar de manera prematura células cancerosas, lo que contribuye significativamente a reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de las mujeres de la jurisdicción.

Durante la entrega, se inauguró el nuevo ambiente donde funcionará el equipo, que beneficiará principalmente a mujeres jóvenes y adultas que acuden al establecimiento.

