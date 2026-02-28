El Centro de Salud La Palma, en la provincia de Ica, incorporó un moderno videocolposcopio con el objetivo de fortalecer la prevención y control del cáncer de cuello uterino, facilitando la identificación temprana de lesiones premalignas.

Esta entrega fue posible tras la coordinación entre la Red de Salud Ica, la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer, la Dirección Regional de Salud y el Ministerio de Salud.

Detección oportuna

El nuevo equipo de alta tecnología permitirá optimizar el diagnóstico preventivo y reforzar las acciones de prevención, detección oportuna y atención especializada del cáncer de cuello uterino, vulva y región perinatal.

Según el coordinador de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer, la instalación del videocolposcopio es clave para identificar de manera prematura células cancerosas, lo que contribuye significativamente a reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de las mujeres de la jurisdicción.

Durante la entrega, se inauguró el nuevo ambiente donde funcionará el equipo, que beneficiará principalmente a mujeres jóvenes y adultas que acuden al establecimiento.

