El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Salud de Ica intensificó las acciones de prevención contra el dengue mediante jornadas de eliminación de potenciales criaderos del zancudo Aedes aegypti, especialmente en espacios de concurrencia pública, como parte de las actividades realizadas por el Día de Todos los Santos. Pese a la disminución de casos en comparación con años anteriores, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a no descuidar las medidas preventivas.

Control larvario

Una de estas intervenciones se desarrolló en el Cementerio General de Saraja, donde la DIRESA Ica, en coordinación con la Red de Salud Ica, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) y la Beneficencia de Ica, ejecutó una jornada de recojo y eliminación de recipientes y objetos que pudieran acumular agua y convertirse en focos de reproducción del mosquito transmisor.

La actividad contó con la participación de los equipos de la Estrategia Sanitaria Regional de Metaxénicas, Zoonosis y otros vectores, así como del personal de Promoción de la Salud, quienes realizaron labores de identificación y eliminación de potenciales criaderos para reducir las posibilidades de transmisión de la enfermedad, considerando la mayor afluencia de personas a los camposantos durante estas fechas.

Cabe señalar que, en el marco del lanzamiento de la Semana de la Lucha Contra el Dengue, las autoridades sanitarias dieron a conocer el panorama epidemiológico de la región. La licenciada Grecia Belahonia, responsable de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas, Zoonosis y otros Vectores, informó que durante el presente año se contabilizan 618 casos registrados, de los cuales 566 fueron confirmados, sin reportarse fallecidos.

Las cifras muestran una reducción considerable respecto a los años en los que la enfermedad tuvo mayor incidencia en Ica. Según el reporte histórico presentado por el sector Salud, durante el 2020 se registraron 7,144 casos, de los cuales 4,321 fueron confirmados y se reportaron tres fallecidos. En el 2021 hubo 4,208 casos, con 2,552 confirmados y tres muertes, mientras que en el 2022 se contabilizaron 5,402 casos, 3,135 confirmados y nueve fallecidos.

En el 2023, la región experimentó un incremento considerable, alcanzando los 17,895 casos registrados, con 4,813 confirmados y 43 fallecidos. La situación llegó a su punto más crítico en el 2024, cuando se reportaron 30,407 casos, todos confirmados, además de 27 fallecidos.

Posteriormente, durante el 2025, los indicadores descendieron a 512 casos confirmados y ningún fallecido. Para el 2026, el reporte actualizado señala 618 casos registrados, de los cuales 566 fueron confirmados, manteniéndose hasta la fecha sin víctimas mortales.

Pese a la reducción de los indicadores epidemiológicos, las autoridades de salud advirtieron que no se debe bajar la guardia, por lo que continuarán intensificando las actividades de prevención, control larvario y fumigación en diferentes sectores de la región, con el propósito de evitar que el zancudo transmisor vuelva a proliferar en los hogares iqueños.

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