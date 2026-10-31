La región Ica registra 618 casos de dengue en lo que va del 2026, de los cuales 566 han sido confirmados, sin reportar fallecidos, según las cifras presentadas por la Dirección Regional de Salud durante el lanzamiento de la Semana de Lucha contra el Dengue.

Control del dengue

La coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Lic. Grecia Rosemary Belahonia Huamán, señaló que, pese a que los casos confirmados ya superan los 512 registrados durante todo el 2025, la región mantiene cifras muy por debajo de los periodos más críticos.

En comparación con años anteriores, el panorama actual es distinto al registrado en 2023, cuando se contabilizaron 17 895 casos y 43 fallecidos, y en 2024, periodo en el que la cifra llegó a 30 407 casos y 27 muertes. “Los casos están bajos”, manifestó Belahonia, quien destacó que durante el presente año no se han registrado víctimas mortales y que las autoridades sanitarias continúan trabajando para evitar que la enfermedad se propague.

La coordinadora explicó que las labores de prevención comprenden visitas casa por casa, sesiones educativas e inspecciones de viviendas, actividades desarrolladas por la Dirección Regional de Salud, las unidades ejecutoras y los establecimientos sanitarios. No obstante, reconoció que todavía existe resistencia de algunos ciudadanos durante estas intervenciones. “A veces hay un poco también de renuencia de la población, pero ahí estamos, seguimos avanzando”, expresó, al señalar que el trabajo de vigilancia y control se mantiene de manera permanente.

Entre las principales recomendaciones, la especialista exhortó a eliminar los recipientes donde pueda acumularse agua, mantener los depósitos tapados y realizar una limpieza adecuada de los contenedores utilizados para almacenar este recurso. También explicó que es necesario escobillar las paredes de los recipientes durante el lavado, debido a que los huevos del zancudo pueden quedar adheridos. “Es importante trabajar el tema de la eliminación de criaderos”, enfatizó.

Respecto a los síntomas, señaló que el dengue puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares. Sin embargo, pidió prestar especial atención a las señales de alarma, como vómitos persistentes y sangrados por la nariz o las encías. “Cuando empezamos con la sintomatología y pensamos o sospechamos que puede ser dengue, debemos ya de acudir al establecimiento de salud más cercano”, recomendó. Asimismo, pidió evitar la automedicación y no esperar a que aparezcan complicaciones para buscar atención médica.

La representante de Salud también confirmó que existe un plan de acción ante posibles lluvias e inundaciones, debido a que estas condiciones pueden favorecer la acumulación de agua y la proliferación del zancudo transmisor. “Sí tenemos un plan de acción, creo que desde ya estamos trabajando”, sostuvo. Agregó que las actividades preventivas y de promoción de la salud son fundamentales para evitar que los casos aumenten y que los pacientes lleguen a desarrollar cuadros graves que requieran hospitalización.

Finalmente, Belahonia invocó a la población a mantener las medidas de prevención durante todo el año y no solamente en el marco de la semana conmemorativa. “Que no solamente sea esta semana, sino de acá para adelante y siempre”, manifestó.

La funcionaria también exhortó a las familias a permitir el ingreso de brigadistas debidamente identificados para las inspecciones domiciliarias y las acciones de control larvario, con el objetivo de impedir que el zancudo Aedes aegypti encuentre espacios para reproducirse.

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