En una iniciativa que busca fomentar el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad comunitaria, la Subgerencia de Gestión Ambiental del distrito de Salas realizó una nueva edición del programa “Eco Trueque” en el centro poblado Nadine Heredia.

Participación ciudadana

Durante la jornada, los vecinos acudieron con botellas plásticas y otros materiales reciclables, que fueron transportados en costales hasta el punto de acopio, donde fueron intercambiados por víveres de primera necesidad como arroz, aceite, leche, lentejas, fideos, sal, mayonesa y salsa de tomate.

La campaña tuvo como objetivo promover la segregación adecuada de residuos sólidos y, al mismo tiempo, incentivar la participación ciudadana mediante el trueque de materiales reciclables por productos de uso cotidiano.

De acuerdo con la comuna, los materiales recolectados serán reincorporados en la cadena productiva, contribuyendo a reducir la contaminación y fomentar una economía circular en el distrito.

Cabe señalar que el “Eco Trueque” se ha desarrollado anteriormente en otras zonas de Salas, donde también se han intercambiado kilos de material reciclado por útiles escolares, artículos de limpieza y otros bienes de primera necesidad.

