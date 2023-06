La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica realizó el último domingo acciones preventivas en el Examen de Admisión de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica UNICA 2023-I, para prevenir los delitos de falsedad genérica, suplantación y otros.

El operativo se realizó en presencia de efectivos de la Dirincri, logrando identificar a un total de ocho postulantes intervenidos durante el examen de admisión por tener celulares, dispositivos electrónicos y trozos de papel con presuntas respuestas “chuletas” en el desarrollo del examen.

Dos de ellos fueron intervenidos al ingresar a la universidad, uno por tener celular dentro del recinto universitario y otro al tener una “chuleta” en su poder, los otros seis detenidos fueron durante el desarrollo del examen, tres con dispositivos electrónicos y tres con “chuletas”, del total de detenidos, cinco postulantes eran para carrera de Medicina Humana.

El fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio Soto advirtió que durante el examen dentro de la universidad no estaba presente Seguridad del Estado ni efectivos policiales de la Comisaría de Ica y exhortó al presidente de la Comisión Ejecutiva Central de Admisión, por haber solicitado solo apoyo policial en la parte externa y no dentro de la universidad para un exhaustivo control.

Se hizo saber a la citada comisión que es la primera vez que no hay policías en el control interno, para verificar que los postulantes no lleven elementos prohibidos, lo que no permitió el control, solo se pudo verificar tres pabellones del cual se encontraron las ocurrencias.

Los resultados también se publicaron con varias horas de retraso y generó molestia entre los postulantes y padres de familia.

