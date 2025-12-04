En un operativo sorpresivo realizado por la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial, junto a la Subgerencia de Gestión Ambiental y Salubridad, personal de fiscalización municipal de La Tinguiña y agentes de la PNP de Tránsito, se intervinieron dos mototaxis que circulaban con música a volumen excesivo, superando los límites permitidos según las mediciones del sonómetro.

Contaminación sonora

Durante la intervención se comprobó que ninguno de los dos conductores contaba con licencia de conducir, y que uno de ellos era menor de edad. Ambas unidades fueron trasladadas al depósito del Puesto Policial.

El conductor adulto recibió la multa correspondiente, mientras que el menor tuvo que esperar la llegada de su padre para su traslado a la comisaría y la continuación del procedimiento policial.

Las autoridades anunciaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la contaminación sonora y proteger la tranquilidad de los vecinos, especialmente de personas sensibles al ruido, como ciudadanos con trastorno del espectro autista.

Las multas por circular con música a alto volumen pueden alcanzar los S/ 1,070, según la normativa vigente.

