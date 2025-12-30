La Policía Nacional del Perú inició una exhaustiva investigación para esclarecer el atropello que ocasionó la muerte de Juan Clímaco Cerón Astoquilca, un adulto mayor de 75 años, natural de Ocaña, Ayacucho, quien fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Tragedia vial

El trágico hecho ocurrió la madrugada del domingo 28 de diciembre, alrededor de las 2:00 a.m., en la intersección de la avenida Túpac Amaru con Ayabaca, frente a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue impactada por un vehículo de color negro, el cual no se detuvo para auxiliarlo y huyó del lugar inmediatamente después del accidente, dejando al anciano gravemente herido en la vía pública.

Familiares de Juan Cerón indicaron que el adulto mayor retornaba a su vivienda, ubicada en el caserío de Cachiche, cuando ocurrió el lamentable suceso. Tras el atropello, fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde ingresó con signos vitales, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas después.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Ica y posteriormente entregado a sus familiares para las exequias, que se realizaron en el cementerio General de Saraja.

