El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación interpuesta por Julio Ccencho Condori y en consecuencia, revocó el Acuerdo de Concejo N.º 056-2025-MDS/A-REGION-ICA, reformándolo para declarar fundada la solicitud de vacancia del burgomaestre por la causal de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Cambio de autoridad

La decisión del JNE se produjo luego de evaluar las pruebas contenidas en el expediente, que demostraron que el alcalde mantenía en su gestión a su primo hermano, don Sergio Carpio, quien laboraba directamente en Semapas como operador de producción y mantenimiento. El Jurado Nacional determinó que existía conocimiento y responsabilidad del alcalde en relación con dicha contratación, configurando así la causal de nepotismo.

“Así, don Sergio Carpio es primo hermano del señor alcalde, debido a que los padres de ambos son hermanos. Este hecho también fue reconocido por el señor alcalde durante la sesión extraordinaria de concejo....Con relación a la contratación de don Sergio Carpio, el señor alcalde mencionó que proviene de la gestión anterior, por lo que no podía despedirlo. Al respecto, se debe precisar que don Sergio Carpio laboró directamente en Semapas como operador de producción y mantenimiento, conforme al Registro SIAF 2023, que obra en el expediente; además, el señor alcalde no niega dicha vinculación laboral, sino que, a su criterio, existiría una atenuante referida a que la contratación es anterior a su gestión. En esa medida, se encuentra probado el segundo elemento de la causal de vacancia”, se lee en la resolución.

Como consecuencia de esta resolución, el JNE dejó sin efecto la credencial otorgada a don Ismael Francisco Carpio Solís, y convocó a doña Oriele Ana Ascencio Ccencho de Farfán, para asumir el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Santiago y completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026. La credencial correspondiente será otorgada para formalizar su designación como autoridad municipal.

“Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por don Julio Ccencho Condori; en consecuencia, revocar el Acuerdo de Concejo N.º 056-2025-MDS/A- REGION-ICA, del 4 de agosto de 2025, y reformándolo, declarar fundada la solicitud de vacancia en contra de don Ismael Francisco Carpio Solís, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, provincia y departamento de Ica, por la causal de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley N.o 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; declarándose la nulidad de los demás actos administrativos que contradigan lo resuelto por este Supremo Tribunal Electoral”, se añade en la resolución del JNE.

Asimismo, para asegurar la correcta integración del Concejo Distrital, el JNE convocó a don Juan Carlos Rivera Fernández, para que asuma el cargo de regidor y complete el periodo de gobierno municipal 2023-2026.

El Pleno del JNE enfatizó que todos los actos administrativos que contradigan lo resuelto en esta resolución quedan nulos, reafirmando la autoridad del Supremo Tribunal Electoral en la supervisión de la legalidad y transparencia de los procesos municipales.

