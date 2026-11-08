La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Elisa Clavijo Chipoco, explicó que los actuales alcaldes que postularon como primeros regidores no podrán volver a ocupar la alcaldía si ejercieron ese cargo durante el periodo municipal inmediato anterior.

Reelección frustrada

El criterio tiene repercusión en San Juan Bautista, donde Jorge Luis Quispe Saavedra buscaba continuar al frente de la municipalidad para el periodo 2027-2030, pese a haberse inscrito como candidato a regidor.

El caso de Quispe Saavedra tiene como antecedente la conformación de la lista de Renovación Popular Perú. El actual burgomaestre, quien ejerció la alcaldía durante el periodo 2023-2026, postuló como primer regidor, mientras que la candidatura a la alcaldía fue inicialmente encabezada por su hija, Juana del Socorro Quispe Quijaite. Sin embargo, ella presentó su renuncia el 27 de julio, dejando a la agrupación sin candidato a burgomaestre, pero manteniendo a su padre como primer integrante de la lista de regidores.

Quispe acumula cinco periodos como alcalde, equivalentes a 20 años de gestión municipal: cuatro consecutivos entre 2003 y 2018 (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014 y 2015-2018), y el actual periodo 2023-2026. Entre 2019 y 2022 se desempeñó como regidor provincial de Ica.

La estrategia electoral tenía una particularidad: si Renovación Popular ganaba las elecciones distritales, Quispe Saavedra, al ocupar el primer lugar entre los regidores, podía llegar a la alcaldía mediante la sucesión municipal. Finalmente, la agrupación obtuvo la mayor votación el 4 de octubre, con 1.510 votos, equivalentes al 30,754 %; resultado que abría el camino para que el actual alcalde intentara continuar en el mismo sillón municipal, aunque formalmente había postulado a una regiduría.

Ante esta situación, el JEE de Ica determinó que era inejecutable proclamarlo como alcalde, al considerar que ello supondría una continuidad inmediata en el cargo, prohibida por el artículo 194 de la Constitución. En su lugar, proclamó a Rita del Carmen Guerrero Cajo (28), quien ocupaba el segundo puesto en la lista ganadora, como alcaldesa electa para el periodo 2027-2030, mientras que Quispe fue proclamado como primer regidor. La decisión quedó establecida mediante la Resolución N.° 01874-2026-JEE-ICA0/JNE, emitida el 3 de noviembre de 2026.

Al explicar el criterio que se aplicará en estos casos, Clavijo señaló: “Lo que se va a establecer es que la condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumir la alcaldía”. Precisó que, cuando el primer regidor haya ejercido como alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior, no podrá recibir las credenciales para volver a ocupar ese cargo. “No será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, puntualizó.

La secretaria general también aclaró que la restricción no se limita al momento de la proclamación, sino que alcanza una eventual sucesión por suspensión o vacancia durante la nueva gestión.

“No podrá asumirlo tampoco bajo la figura de la sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir del año 2027”, explicó. De esta manera, el exalcalde tampoco podría utilizar ese mecanismo para retornar al sillón municipal durante el periodo 2027-2030.

Finalmente, Clavijo indicó que el organismo electoral identificó seis casos en los que se realizarían correcciones a las proclamaciones efectuadas por los jurados electorales especiales. En el caso de San Juan Bautista, la decisión del JEE fue cuestionada mediante una apelación presentada por Renovación Popular, que solicita al Pleno del JNE revocar la resolución y proclamar a Quispe Saavedra como alcalde.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO