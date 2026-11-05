El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica resolvió proclamar a Rita del Carmen Guerrero Cajo, de 28 años, como alcaldesa electa de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, luego de determinar que no correspondía proclamar a Jorge Luis Quispe Saavedra como burgomaestre, debido a las restricciones sobre la reelección inmediata de alcaldes.

Frenan reelección

La decisión quedó establecida mediante la Resolución N.° 01874-2026-JEE-ICA0-JNE, emitida por mayoría por los integrantes del organismo electoral, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En el documento se declaró inejecutable la proclamación de Quispe Saavedra, quien fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026 y participó en los recientes comicios como primer regidor de la lista de Renovación Popular para la gestión 2027-2030.

En el primer artículo de la parte resolutiva, el JEE determinó textualmente: “Es inejecutable proclamar como alcalde al ciudadano Jorge Luis Quispe Saavedra”, debido a que fue elegido para el periodo municipal 2023-2026 y postuló como primer regidor para el siguiente periodo. Asimismo, el documento precisa que su proclamación y posterior ejercicio del cargo supondrían “la continuidad inmediata en la alcaldía, en contravención de la prohibición constitucional señalada en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú”.

Uno de los aspectos precisados en la resolución es que la decisión no implica desconocer los resultados obtenidos por Renovación Popular ni declarar la nulidad automática de los votos emitidos a favor de dicha organización política.

Al respecto, el segundo artículo de la resolución señala expresamente: “La presente decisión no desconoce la votación obtenida por la organización política Renovación Popular Perú, ni dispone la nulidad automática de los votos emitidos”. En cambio, establece la imposibilidad constitucional de atribuirle el cargo de alcalde a Quispe Saavedra.

En ese sentido, el organismo electoral dispuso proclamar a Rita del Carmen Guerrero Cajo como alcaldesa, considerando que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por Renovación Popular, agrupación política que obtuvo la mayor votación en la circunscripción electoral de San Juan Bautista, con un total de 1,510 votos.

El tercer artículo de la parte resolutiva establece textualmente: “Proclamar como alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a doña Rita del Carmen Guerrero Cajo, para el periodo de gobierno municipal 2027-2030”. De esta manera, la candidata que inicialmente participó como segunda regidora asumirá la máxima autoridad del gobierno municipal.

Asimismo, el JEE justificó su determinación señalando que no constituye un desconocimiento de la voluntad de los electores. En el cuarto artículo precisó: “La presente decisión no constituye un desconocimiento arbitrario de la voluntad popular, sino una medida destinada a garantizar que el ejercicio del poder público se realice dentro de los límites constitucionales y legales”.

Con esta decisión, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista tendrá como nueva alcaldesa a Rita del Carmen Guerrero Cajo, mientras que el concejo municipal estará integrado por Jorge Luis Quispe Saavedra, Oscar Manuel García Cajo, Karla Johana Pineda Hostia, Pedro Perci Franco Gallegos y Erick José Medina Morón, quienes fueron elegidos como regidores por la lista de Renovación Popular.

Finalmente, el quinto artículo de la resolución dispone otorgar las respectivas credenciales a la autoridad proclamada y a los regidores electos.

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